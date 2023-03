Leeuwin Daniëlle van de Donk langer bij Olympique Lyon

„Daniëlle voelt zich duidelijk goed bij ons”, schreef Lyon bij het contractnieuws. „Ze is hier om te blijven.” Van de Donk poseerde in het stadion met een shirt met het rugnummer 2025.

Van de Donk verruilde bijna twee jaar geleden Arsenal voor Lyon, een van de beste clubs van Europa van de afgelopen jaren. „Ik ben klaar voor de volgende stap, zo trots om voor deze geweldige club te gaan spelen”, zei ze destijds.

Lyon is de koploper in de Franse competitie. Later deze maand neemt Van de Donk het met haar ploeg op tegen Chelsea in de kwartfinales van de Champions League.