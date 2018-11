Ajax zonder moeite langs Willem II

Tot tevredenheid van trainer Erik ten Hag zegevierde zijn elftal met 2-0 over de kansloze opponent. Door de overwinning is het gaatje met PSV weer vijf punten. De regerend landskampioen won zaterdag voor de elfde keer op rij: met 1-0 van Vitesse.

Bekijk ook: Luuk de Jong helpt PSV langs tiental Vitesse

Bij Ajax kan de blik nu weer op de Champions League. Komende woensdag kunnen de Amsterdammers een reuzenstap zetten richting knock-outfase. Ajax gaat dan op bezoek bij Benfica.

Voor de Amsterdammers was het zaterdagavond een makkelijke avond in eigen stadion. David Neres had al na twintig seconden kunnen scoren, maar de Braziliaan kreeg de bal niet over de lijn.

Dusan Tadic en Kasper Dolberg vieren de 1-0. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het was uitstel van executie voor de gasten uit Tilburg. Want Kasper Dolberg in de elfde minuten scoorde met een fraai schot van buiten het zestienmetergebied en weer tien minuten later maakte Frenkie de Jong na een overstapje van Neres 2-0 van.

Die treffer had overigens al zijn tweede moeten zijn, want De Jong stormde een paar minuten daarvoor al op doelman Timon Wellenreuther af, maar besloot tot een te frivool stiftje.

Tien minuten voor rust besloot Willem II-trainer Adrie Koster, in het verleden werkzaam bij Ajax, tot een omzetting. Thomas Meissner kwam in de ploeg voor Dries Saddiki. Vanaf dat moment kwam Ajax er niet meer zo makkelijk doorheen bij Willem II. Al hoefden de Amsterdammers ook zo nodig niet meer.

Willem II-trainer Adrie Koster Ⓒ Matty van Wijnbergen

Klaas-Jan Huntelaar, in de 54e minuut vervanger van Dolberg, kreeg nog de beste kans op de derde treffer. De Achterhoeker haalde met rechts uit, maar zag zijn inzet een halve meter over verdwijnen.

Ajax hield opnieuw de nul. Daardoor evenaarden de Amsterdammers een record. Net als in 1971 en 2008 heeft Ajax nu acht keer op een rij geen tegengoal hoeven slikken in een thuisduel.