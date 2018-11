Mats Seuntjens verlost AZ tegen De Graafschap

De Alkmaarse ploeg was voor eigen publiek met 1-0 te sterk voor het machteloze De Graafschap. In een moeizame wedstrijd brak Mats Seuntjens een kwartier voor tijd de ban met een doeltreffend schot.

AZ veroverde uit de voorgaande vier competitieduels slechts één punt. Afgelopen woensdag veerde de formatie van trainer John van den Brom al op in het KNVB-bekertoernooi met een overwinning op VVV-Venlo (2-0).

AZ haalde te weinig rendement uit een redelijk overwicht. De thuisclub, met aanvaller Calvin Stengs voor de eerste keer in ruim een jaar in het basisteam na een zware knieblessure, had moeite om openingen te vinden in de hechte afweer van de 'Superboeren'. Seuntjens en Oussama Idrissi waren af en toe gevaarlijk, maar meer dan enkele halve kansen wist het ijverige duo niet af te dwingen.

Na de pauze ging het tempo bij AZ iets omhoog, maar uitgespeelde kansen bleven schaars. In de 67e minuut had Stengs uit een counter moeten scoren. Zijn diagonale schot ging echter voorlangs. Kort daarna knalde Guus Til de bal naast het Gelderse doel. Doelman Hidde Jurjus hield ook nog Idrissi van scoren af voordat Seuntjens alsnog raak knalde, 1-0.