Sport kort: Parcours WK wielrennen 2022 in Australië pittiger dan verwacht

Australië neemt klim op in parcours wegrace WK wielrennen

09:04 uur Het parcours van de wegwedstrijden bij de WK wielrennen in Australië bevat een pittige klim. Zowel de mannen als de vrouwen moeten Mount Keira over, een berg van 473 meter hoogte. De wegwedstrijden starten in Helensburgh en de finish ligt in Wollongong, een kuststad in de staat New South Wales op minder dan 100 kilometer van Sydney.

De WK zijn van 18 tot en met 25 september. Op de openingsdag is de tijdrit voor mannen en vrouwen. Voor het eerst rijden ze over hetzelfde parcours en dezelfde afstand: 36,5 kilometer. Onder anderen olympisch tijdritkampioene Annemiek van Vleuten pleit al jaren voor een tijdritparcours dat gelijk is aan dat van de mannen. Volgens de internationale federatie UCI past deze aanpassing in het streven naar gendergelijkheid.

De wegwedstrijden staan voor 24 en 25 september op het programma. Het peloton rijdt dan vanuit Helensburgh langs de kust naar Wollongong. Daar volgt eerst een grote lus om de stad, met onder meer de beklimming van Mount Keira. Vervolgens komen de renners aan op een lokaal circuit. Hoeveel rondjes ze daar gaan rijden, is nog niet duidelijk.

Oud-international Javier Mascherano bondscoach Argentijnse talenten

07:54 uur De Argentijnse oud-international Javier Mascherano komt als trainer in dienst van de nationale bond. De 37-jarige Mascherano, die vorig jaar zijn voetbalcarrière beëindigde, wordt begin volgend jaar bondscoach van Argentinië Onder 20 jaar. Zelf speelde hij bijna 150 interlands voor de ’Albicelestes’.

Mascherano bereikte met Argentinië de finale van het WK 2014, na een zege via strafschoppen op het Nederlands elftal. In de eindstrijd was Duitsland na verlenging te sterk (0-1). Hij won met zijn land wel twee keer goud op de Olympische Spelen, in 2004 en 2008.

Mascherano speelde als verdediger en controlerende middenvelder voor onder meer River Plate, West Ham United, Liverpool en FC Barcelona. Met de Spaanse club won hij negentien prijzen, waaronder vijf landstitels en twee keer de Champions League. Mascherano sloot zijn carrière af bij de Argentijnse club Estudiantes.

LA Lakers verliest ondanks honderdste triple-double LeBron James

07:45 uur Basketballer LeBron James van Los Angeles Lakers heeft voor de honderdste keer in de NBA een zogeheten triple-double geproduceerd. De 36-jarige James kon die mijlpaal in de uitwedstrijd tegen Memphis Grizzlies niet opluisteren met een overwinning, want de thuisclub won met 108-95. De superster van de NBA gooide 20 punten bij elkaar, gaf 11 assists en pakte 10 rebounds.

James is de vijfde basketballer die de grens van honderd heeft bereikt. Zijn huidige teamgenoot Russell Westbrook is recordhouder met 189 keer een triple-double, wat betekent dat een speler in één wedstrijd met drie verschillende statistieken in de dubbele cijfers eindigt (meestal punten, assists en rebounds). Ook Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138) en Jason Kidd (107) lukte dat meer dan honderd keer.

Van de nog actieve spelers in de NBA staan ook James Harden (62) en Nikola Jokic (61) in de top 10. De Serviër Jokic had donderdag met 22 punten, 13 rebounds en 10 assists weer een triple-double voor Denver Nuggets in het verloren duel met San Antonio Spurs (111-123).

Met dertien zeges en dertien nederlagen staan de Lakers op de zevende plaats in het westen. De Grizzlies (15-11) nemen de vierde plaats in. Utah Jazz boekte bij Philadelphia 76ers de achttiende zege van het seizoen: 118-96. Rudy Gobert viel vooral op door maar liefst 21 rebounds te pakken.