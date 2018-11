Frenkie de Jong: ’Zo worden we geen kampioen’

„Ik ben heel teleurgesteld. Ik denk dat we echt superslecht speelden”, zei de 21-jarige middenvelder tegen FOX Sports. „In de tweede helft speelden we heel veel voor onszelf. We liepen niet meer terug. We deden maar wat.”

Ajax heeft nog altijd vijf punten minder dan koploper PSV. „En als we zo spelen, worden we nooit kampioen. We hebben heel vaak dat we na een 2-0 voorsprong verslappen en we niet meer veel doen. Maar als we op het einde op doelsaldo geen kampioen worden, slaan we onszelf tegen de kop. Ik heb het zelf ook, hoor. Dat moeten we verbeteren.”

Ajax heeft een doelsaldo van plus 26, terwijl PSV 35 doelpunten in de plus verkeert. Er zijn nog 23 speelronden te gaan in de Eredivisie.

