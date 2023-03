Jumbo-Visma kleurt finale, maar ploeg Van der Poel grijpt eerste zege van seizoen

De Duitser Phil Bauhaus eindigde als tweede, vlak voor Biniam Girmay uit Eritrea. Dylan Groenewegen kwam niet verder dan de achtste positie. Fabio Jakobsen eindigde als negende. Hij won dinsdag nog de tweede etappe van de Italiaanse rittenkoers.

Waar op voorhand iedereen rekening hield met een massasprint, had Jumbo-Visma andere plannen. Met nog iets meer dan tien kilometer te gaan gooiden de renners van ploegleiders Arthur van Dongen en Frans Maassen de knuppel in het hoenderhok. Met bijna de voltallige formatie op kop werd het tempo zo de hoogte in gegooid dat het peloton in stukken brak.

Met onder meer Wout van Aert en Primoz Roglic in de voorste gelederen werd een significant gaatje geslagen, maar omdat andere ploegen onvoldoende meewerkten, konden de gelosten terugkeren en eindigde de etappe in een massasprint, waarin uitgerekend Van der Poel, die natuurlijk geldt als de grote rivaal van Van Aert, een hoofdrol speelde en Philipsen aan de ritzege hielp. Het was de eerste zege van het seizoen voor Alpecin-Deceuninck. „Mathieu was ongelooflijk”, stamelde Philipsen aan de finish. „Hij deed het geweldig voor me.”

Jumbo-Visma heeft daarentegen een ijzersterke start van het nieuwe wielerjaar achter de rug. De Nederlandse ploeg boekte al acht overwinningen, waaronder twee zeges in het Openingsweekeinde, toen Dylan van Baarle en Tiesj Benoot achtereenvolgens de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne wonnen.

Van der Poel gaat in de Tirreno-Adriatico nog niet voor eigen succes. Hij greep vorige maand voor de vijfde keer de wereldtitel veldrijden en ging vervolgens op hoogtestage. „Alles verloopt volgens plan”, vindt hij. „Maar het heeft nog even tijd nodig voordat alles gaat werken.” Van der Poel hoopt in topvorm te zijn tijdens Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.