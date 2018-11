Van Dam verovert speelkaart Amerikaanse tour

De Arnhemse verdiende haar ticket voor het hoogste profniveau in de zogeheten Q-Series. Die finale van de kwalificaties ging over acht ronden, in totaal 144 holes.

Van Dam eindigde in het marathontoernooi op de golfbanen van Pinehurst (North Carolina) op de gedeelde vijftiende plaats en daarmee zat ze riant bij de eerste 45 die volgend jaar mee mogen doen aan de toernooien van de LPGA. Ze sloot weliswaar af met haar minste ronde (75 slagen) van het toernooi, maar het was ruim voldoende.

Van Dam (23) speelt sinds 2015 als prof op de Europese Tour. Ze won twee toernooien, waarvan de laatste afgelopen september in het Ladies Open van Barcelona.

Amateur Dewi Weber deed ook een dappere poging in Pinehurst, maar zij belandde net buiten de top 45.