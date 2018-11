Ten Hag baalt van tweede helft Ajax

,,In de tweede helft was het niets meer", erkende hij. ,,En dat blijft toch hangen op weg naar Benfica." Ten Hag wilde echter niet te zwaar tillen aan de halve snipperdag die zijn spelers tegen Willem II opnamen.

,,Ik vond ons in de eerste helft namelijk wel heel goed spelen. Het had bij rust eigenlijk 4-0 moeten staan. Het klopt dat we wel vaker dit seizoen stoppen met voetballen als we een paar doelpunten voorstaan. Daar praten we over. Daar moeten we aan werken. Gelukkig hebben we wel weer gewonnen. We hebben over de hele wedstrijd ook maar één kans weggegeven."

