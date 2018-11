Zege Marquez dankzij val Rossi

De 39-jarige en negenvoudig wereldkampioen Rossi leek eindelijk weer te triomferen na zijn laatste overwinning van vorig jaar in de Dutch TT. Met een bliksemstart vanaf de tweede plaats op de grid leidde de Italiaan met een hoog en constant ritme rondenlang op het droge en hete circuit van Sepang. Vier ronden voor het einde van de race verloor de Yamaha-coureur echter zijn achterband en schoof onderuit. Teleurgesteld eindigde de 'Doctor' als achttiende.

Marquez die hem op de hielen zat, profiteerde en reed daarna onbedreigd naar zijn tweede MotoGP-zege in Sepang. Hem wachtte daarna nog een extra feestje, omdat de Honda-coureur ook de constructeurstitel veiligstelde. Voor Honda was het de 24ste keer dat het merk de beste was.

Johann Zarco hield de Yamaha-eer enigszins hoog door met zijn 2016-machine voor de derde keer in dit jaar naar het podium te rijden. Door de grid-straf van Marquez die wegens hinderen van Iannone in de kwalificatie zijn pole verspeelde en zeven plekken bij de start moest inleveren, mocht de Fransman van pole vertrekken. Tegen Rossi en Marquez zou Zarco echter niet bestand zijn. Hij volgde hen op lichte achterstand als derde, kreeg na de crash van Rossi zelfs de tweede plaats in handen maar raakte die in de laatste ronde kwijt aan Alex Rins. De Spaanse Suzuki-coureur reed een prachtige inhaalrace vanaf de zevende plaats bij de start. Hij eindigde evenals in de Dutch TT als tweede. Het was zijn vierde podiumplek van het seizoen.

Teleurstellend was het optreden van de Italiaan Andrea Dovizioso die de laatste twee grandprix's in Maleisië had gewonnen. Hij eindigde met zijn Ducati als zesde. Zijn teamgenoot Jorge Lorenzo bleef aan de kant omdat hij nog te veel last had van zijn pols. Vervanger Michele Pirro kwam helaas ten val, zoals dat ook Suzuki-rijder Andrea Iannone in de eerste ronde overkwam. De Italiaan schrok van een bijna-crash van Marquez voor hem en schoof onderuit.

Thuisrijder Hafizh Syahrin zette het circuit op stelten met zijn tiende plaats. De teamgenoot van Zarco werd hartstochtelijk toegejuicht door de 103.000 toeschouwers alsof hij de Maleisische Grand Prix had gewonnen.

In de Moto3- en Moto2-races die vanwege de regendreiging waren vervroegd, werden de wereldtitels beslist. De Spanjaard Jorge Martin won de lichtste klasse en pakte zijn eerste wereldtitel. Francesco Bagnaia had aan zijn derde plaats in de Moto2-race voldoende om zich ook wereldkampioen te mogen noemen. De Italiaan zag zijn landgenoot Luca Marini winnen voor Miguel Oliviera die op KTM vice-wereldkampioen werd.

Uitslag GP Maleisië: 1. Marquez (Spa) Honda, 2. Rins (Spa) Suzuki op 1,898, 3. Zarco (Fra) Yamaha 2,474, 4. Viñales (Spa) Yamaha, 5. Pedrosa (Spa) Honda, 6. Dovizioso (Ita) Ducati, 7. Bautista (Spa) Ducati, 8. Miller (Aus) Ducati, 9. Petrucci (Ita) Ducati, 10. Syahrin (Mal) Yamaha.

WK-stand MotoGP: 1. Marquez 321, 2. Dovizioso 220, 3. Rossi 195, 4. Viñales 193, 5. Rins 149.