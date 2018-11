Klopp grapt over gemiste kansen Van Dijk

„In de tweede helft kreeg hij een geweldige voorzet en een enorme kopkans. Ik was nooit zo’n goede voetballer, maar ik kon heel goed koppen. Ik zou er vandaag drie hebben gemaakt”, grapte Klopp over de gemiste kansen van Van Dijk.

„Maar hij weet dat”, vervolgt Klopp. „ Hij is een uitstekende speler, maar we moeten het nemen zoals het is. Ik ben blij hoe de jongens het gedaan hebben. Dat was erg cool.”

Van Dijk liet op Twitter ook nog weten dat hij teleurgesteld is dat hij niet heeft gescoord. Toch was de Nederlander blij met het punt dat Liverpool mee terug nam naar huis.