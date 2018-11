LeBron James helpt LA Lakers aan zege

Hij had met 28 punten en zeven assists een groot aandeel in een zege op Portland Trailblazers: 114-110.

LA Lakers verloor de vorige zestien ontmoetingen met de grote angstgegner. Denver Nuggets boekte tegen Utah Jazz de achtste zege in het nieuwe seizoen van de NBA (103-88). De ploeg bleef zo keurig in het spoor van de Golden State Warriors, de koploper in Western Conference die al negen keer zegevierde.