Eindelijk is de wereldtitel voor Nancy van de Ven: ’Zó speciaal na al die ellende’

Door Coo Dijkman Kopieer naar clipboard

Nederland is een wereldkampioene motorcross rijker. Daarmee is de droom van Nancy van de Ven uitgekomen. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Zij ging al kort na de geboorte mee naar wedstrijden van haar grote broer Rinus en liep daar het motorcrossvirus op. Lang draaide alles in de familie Van de Ven om hem, maar sinds hij gestopt is, staat alles in het teken van jongere zus Nancy. Tien jaar lang jaagde zij aan de zijde van mentor Rinus haar droom na om wereldkampioene te worden. Vijfmaal was zij er als vicewereldkampioene heel dichtbij, maar afgelopen zondag in de vijfde en laatste ronde van het FIM Women’s Motocross World Championship werd de 24-jarige Zeeuwse beloond voor haar jarenlange inspanningen. De Yamaha-crosser uit Vlissingen kroonde zich in de GP van Turkije tot ’s werelds beste.