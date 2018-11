Rooney tijdelijk terug bij Engeland

De aanvaller, nu in dienst van het Amerikaanse DC United, zette in augustus vorig jaar een punt achter zijn interlandloopbaan, maar keert terug voor de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten. Dat meldt The Sun on Sunday.

Het is het afscheidsduel voor Rooney bij Engeland. De aanvaller, die het grootste deel van zijn loopbaan bij Manchester United speelde, kwam 119 keer voor de nationale elf uit. Hij scoorde 53 keer voor Engeland.