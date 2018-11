Tennisster Barty wint Elite Trophy voor subtoppers

De WTA Elite Trophy in het Chinese Zhuhai was een toernooi voor de subtoppers van het afgelopen seizoen. De nummers negen tot en met 20 van de wereldranglijst streden om de titel. Vorige week in Singapore kwamen de beste acht tennissters van het jaar in actie. Kiki Bertens bereikte daar de halve finales.

