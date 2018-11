Records voor Ajax en PSV

De Amsterdammers bleven voor het achtste thuisduel op rij in verschillende competities zonder tegentreffer. Dat gebeurde voor het laatst in 2008 en 1971.

Dit seizoen stond Andre Onana zeven van de acht wedstrijden onder de lat. Afgelopen woensdag keepte Kostas Lamprou in het bekerduel met Go Ahead Egles (3-0).

Bekijk ook: Ajax zonder moeite langs Willem II

PSV

Ook bij PSV viel er een record te noteren. De koploper in de Eredivisie zette ook de elfde competitiewedstrijd, tegen Vitesse, in winst om dankzij een doelpunt van Luuk de Jong (1-0). Trainer Mark van Bommel evenaarde daarmee het eredivisierecord van Morten Olsen, die in 1997 bij Ajax begon met elf zeges.