Rug zit Kramer dwars bij kwalificatie wereldbeker

Sven Kramer hier na de 1500 meter tijdens het World Cup Kwalificatie Toernooi in Thialf. Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Sven Kramer komt zondag niet in actie op de 10.000 meter van de kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Heerenveen. Hij heeft te veel last van een rugblessure.