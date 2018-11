Emmen pakt op valreep belangrijk punt

Na een half uur spelen kwamen de Friezen tegen de verhouding op 1-0. FC Emmen-doelman Kjell Scherpen verkeek zich grandioos op een vrije trap van Arber Zeneli. De bezoekers uit Emmen hadden voor rust legio kansen, maar verzuimden te scoren.

In de tweede helft was sc Heerenveen de bovenliggende partij. Er waren kansen voor Zeneli en Lucas Woudenberg, maar ze troffen geen doel. Tien minuten voor tijd kreeg FC Emmen een voortreffelijke kans op de gelijkmaker. Vanaf vijf meter had Jafar Arias de bal voor het inkoppen, maar die belandde handen van doelman Warner Hahn.

Doordat de marge slechts één doelpunt betrof, bleef het spannend in de slotfase. Daar profiteerde Emmen optimaal van. Reuven Niemeijer kopte in de 88e minuut de gelijkmaker tegen de touwen, waardoor de promovendus alsnog een belangrijk punt aan het duel overhield.

