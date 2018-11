Sensatie bij EK veldrijden: Worst pakt titel

Worst reed weg uit een groep met haar landgenotes Vos en Denise Betsema, met daarbij ook de Belgische Cant. Vos probeerde het nog wel om het gat te dichten, maar dat bleek tevergeefs.

Zo kwam Worst na vijf ronden solo over de finish. Met Vos en Betsema op een tweede en derde plek kreeg het EK veldrijden een volledig Nederlands podium. Zij kwamen twee seconden later dan de winnares over de streep. Worst werd in het verleden al wereldkampioene bij de beloften.

„Ik weet dat het kon. Als het dan ook lukt, is dat hartstikke gaaf”, aldus een dolblije Worst. „Annemarie was echt de beste”, reageerde nummer twee Vos. „Het was moeilijk om het verschil te maken. Dan moet je proberen er het beste van te maken.”