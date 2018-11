Rojer verliest finale van masterstoernooi in Parijs

Rojer stond voor het eerst sinds het masterstoernooi van Cincinnati in 2016 weer eens in de finale van een masterstoernooi. Hij won dit jaar twee titels: in Dubai en in Winston-Salem.

Vorig jaar reisde Rojer na Parijs-Bercy door naar Londen voor de ATP World Tour Finals, maar dit jaar kwalificeerde Rojer zich niet voor het eindejaarstoernooi. Hij begon deze week als de nummer 23 van de wereld en stijgt nu naar plek 19.