Spaanse media: Gouden Luuk de Jong kopt zich geschiedenisboeken in

Luuk De Jong kust de beker. Ⓒ HH/ANP

Een schitterend succes voor Luuk de Jong. De 29-jarige spits uit Doetinchem heeft met twee goals een enorm aandeel gehad in de zesde Europa League-triomf van FC Sevilla. In de finale in Keulen was de Spaanse ploeg vrijdagavond met 3-2 te sterk voor het Inter van Stefan de Vrij.