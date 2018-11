Keeper Bijlow terug bij Feyenoord tegen VVV

In de midweekse bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag (5-1) mocht Kenneth Vermeer het Rotterdamse doel verdedigen. In de competitie is Bijlow echter de nummer 1 van trainer Giovanni van Bronckhorst, die zijn elftal verder ongewijzigd heeft gelaten.

Bij VVV mag de Duitse verdediger Axel Borgmann voor het eerst starten in de eredivisie. Borgmann stond ook in de basis in de verloren bekerwedstrijd woensdag tegen AZ (2-0). Trainer Maurice Steijn gaf toen heel wat vaste krachten rust. Jay-Roy Grot is nieuw in de Limburgse voorhoede.

Vorig seizoen nam VVV een punt mee uit De Kuip, dankzij een laat doelpunt van Damian van Bruggen, die nu op de bank zit (1-1). In Venlo won de ploeg van Steijn met 1-0 van Feyenoord. VVV begint als nummer vijf van de eredivisie aan de krachtmeting met de Rotterdammers, die op de derde plaats staan.