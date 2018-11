Gigantische blunder leidt nederlaag van ADO in

ADO-keeper Indy Groothuizen bewees zijn team al vroeg in de wedstrijd een slechte dienst. De sluitpost liet een terugspeelbal van zijn voet springen. Aanvankelijk kwam hij goed weg omdat het leder tegen de paal belandde, maar hij was alsnog te laat om de bal weg te werken. Zijn geklungel werd hard afgestraft door Cyriel Dessers, die de bal binnentikte en zo al in de negende minuut de 1-0 in De Galgenwaard op het scorebord bracht.

In de tweede helft gooide Willem Janssen het duel in het slot. Hij tekende in de 68e minuut voor de 2-0. Joris Overeem zorgde in de 77e minuut met de derde treffer voor het slotakkoord, waardoor de ploeg van Dick Advocaat weer drie punten kan bijschrijven. De domstedelingen bezetten na elf speelronden met achttien punten de vijfde plek.

Voor FC Utrecht betekende het de vierde competitiezege op rij. Na zijn aantreden verloor Advocaat alleen op 23 september zijn eerste wedstrijd op de Utrechtse bank, met 1-0 bij Feyenoord. Beide ploegen treffen elkaar in december opnieuw in De Kuip voor de KNVB-beker.

Bekijk alle uitslagen en de stand in de Eredivisie.