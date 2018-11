Fortuna Sittard maakt indruk met zege

Finn Stokkers opende met een afstandsschot van buiten het strafschopgebied al in de derde minuut de score. In de tweede helft schreef Mark Diemers nog twee treffers bij. Hij legde tweemaal (67e en 86e minuut) succesvol aan voor een strafschop.

Promovendus Fortuna Sittard bezet na elf speelronden verrassend de tiende plek. De ploeg behaalde al dertien punten. PEC Zwolle is met twee punten minder de nummer 13 van de ranglijst.

PEC Zwolle was geen schim van de ploeg die dinsdag zo overtuigend bij De Graafschap won in het bekertoernooi (5-2). Het elftal van trainer John van 't Schip liet zich eigenlijk alleen in de slotfase van de eerste helft even zien. Mike van Duinen stuitte toen op doelman Alexei Koselev. Lam zag zijn kopbal via de handen van de keeper van Fortuna Sittard op de paal belanden. Bij een achterstand van 2-0 werd een treffer van Gianluca Scamacca afgekeurd omdat aanvaller Zian Flemming van PEC een overtreding zou hebben gemaakt.

Bekijk alle uitslagen en de stand in de Eredivisie.