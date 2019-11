Bazoer aan de slag met prestatiecoach

Vitesse-trainer Leonid Slutsky gaf na de rentree van de middenvelder in de selectie aan dat Bazoer geel heeft gehad en er zelf voor moet zorgen dat het geen rood wordt. „Ik heb mijn lesje wel geleerd. De trainer heeft duidelijk gezegd dat het niet nog een keer moet gebeuren. Daar ben ik me heel erg bewust van. En het gaat ook echt niet meer gebeuren.”

Met het oog daarop gaat Bazoer aan de slag met een prestatiecoach van De Talentenacademie, het bedrijf waarvoor ook Joost Leenders, de prestatiecoach die Memphis Depay altijd heeft begeleid, actief is. „Ik ga aan mezelf werken. Ik ken een persoon uit de tijd dat ik bij PSV speelde. Daar heb ik weer contact mee gezocht.”

Bazoer is er zich van bewust dat hij vooral ook verbaal flink over de schreef is gegaan met zijn uitlatingen richting ploeggenoot Jay-Roy Grot en trainer Slutsky. „Als je boos bent, zeg je uit emotie dingen die niet kunnen. Dat was het vooral.”

De uitbarsting op het trainingsveld na de aanvaring met Grot is niet het eerste akkefietje in de carrière van Bazoer. Daarom was de impact ervan ook extra groot. „Ik heb tijdens mijn schorsing goed nagedacht over wat ik heb gedaan. Ik heb het thuis ook besproken met mijn ouders, mijn broer en mijn vriendin. Als je dan ook ziet wat het met je ouders doet. Die waren echt teleurgesteld. Ik ben juist naar Nederland gekomen om goed te voetballen en deze dingen achter me te laten. En dan gebeurt me dit toch weer. Mijn broer zegt tegen me: ’Nu moet je echt je kop houden en gaan voetballen’.”

