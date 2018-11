Van Barneveld dient Van Gerwen pijnlijke nederlaag toe

Tot 3-3 ging de partij gelijkop. Daarna leek Van Gerwen met drie gewonnen legs op rij afstand van ’Barney’ te nemen. De 29-jarige Brabander gooide op dat moment een beduidend hoger gemiddelde; 106 om 96. Van Barneveld knokte zich echter terug tot 6-6. Er ontspon zich in Wenen vervolgens in een spannende clash, waarbij de vijfvoudig wereldkampioen bij 9-8 plotseling nog één leg van de overwinning was verwijderd. Het lukte hem direct om de genadeklap toe te dienen. Daarmee won de 51-jarige Hagenaar enigszins verrassend van Van Gerwen, zeker ook omdat zijn gemiddelde score uiteindelijk lager uitviel; 99,58 om 104,67.

Van Barneveld werd eerder al bijna in de eerste ronde uitgeschakeld. Tegen Raymond Smith moest hij alle zeilen bijzetten om uiteindelijk ternauwernood met 6-5 in legs te winnen. Van Gerwen kende in de eerste partij geen enkele problemen met Damon Heta; 6-0 in legs. Maar moest nu toch zijn meerdere erkennen in Van Barneveld.

De voorgaande drie edities van de World Series of Darts Finals werden allemaal door Van Gerwen op zijn naam geschreven. Tweemaal (2015 en 2016) won hij van Peter Wright in de finale en vorig jaar zegevierde de nummer één van de wereld over Gary Anderson. Het evenement krijgt dus voor het eerst in de historie een andere winnaar.

Later op zondag worden de halve finales en de eindstrijd afgewerkt.

Bekijk ook: Twijfelende Barney nu tegen Van Gerwen