Verrassende zege Leerdam op 1000 meter

De 19-jarige schaatsster van team IKO finishte in een tijd van 1.15,33. Ireen Wüst belandde op de tweede plek met 1.15,57, Letitia de Jong reed de derde tijd: 1.15,78. Antoinette de Jong (1.15,83) en Joy Beune (1.15,94) verzekerden zich eveneens van een startbewijs voor de komende wereldbekers in dit kalenderjaar. Leerdam eindigde op de 500 meter als tweede achter Letitia de Jong. Op de 1500 meter greep ze net naast een wereldbekerticket, door de zesde tijd te rijden.

Wüst plaatste zich eerder in Thialf op de 1500 meter (tweede) en 3000 meter (vierde). Antoinette de Jong was de grote winnares in Heerenveen. De Friezin pakte vier startbewijzen voor de wereldbeker, mede dankzij twee overwinningen (op de 1500 en 3000 meter).

Jorien ter Mors, olympisch kampioene op de 1000 meter, keek met krukken binnen handbereik toe op de tribunes. Ze komt door een knieoperatie deze winter niet in actie.