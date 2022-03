KNVB baalt van supporters op veld bij Oranje

Een meisje rende direct na het laatste fluitsignaal naar de spelers toe en kreeg het shirt van Daley Blind, terwijl de wedstrijdshirts juist geveild worden voor Unicef en de hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

„Het veld op lopen tijdens en rondom een wedstrijd kan voor vervelende en onveilige situaties zorgen”, aldus een woordvoerder van de KNVB. „Voor de spelers en stewards zijn de intenties of leeftijd van iemand die dit doet ook moeilijk in te schatten. Het lokt in elk geval altijd kopieergedrag bij anderen uit. Daarom is het internationaal verboden. De KNVB is hiervoor in het verleden bestraft door UEFA en FIFA.”

Stewards konden niet voorkomen dat een meisje naar de spelers rende en met het shirt van Blind in haar handen weer terug ging naar de tribunes. „We gaan ervan uit dat bij het vragen en weggeven van dit wedstrijdshirt niemand zich bewust was van de consequenties voor de veiling voor Unicef”, aldus de KNVB. „We gaan dat uiteraard proberen op te lossen. Zo hebben de spelers twee shirts per wedstrijd.”

Veiling

Op het tweede shirt van Blind is vooralsnog 700 euro geboden. De hoogste bieding tot nu toe is op het shirt van Virgil van Dijk (1802 euro). De aanvoerder van Oranje werd na afloop tijdens een tv-interview op het veld bijna belaagd door een toeschouwer. Toen wisten stewards dat wel te verhinderen. De Deen Christian Eriksen, die zijn rentree in de nationale ploeg direct opluisterde met een doelpunt, kreeg tijdens een interview vanuit het publiek twee munten tegen zich aan gegooid. Al tijdens de wedstrijd waren bekers drinken op het veld beland. „Dat getuigt van een gebrek aan respect voor het voetbal en voor de spelers waar iedereen naar komt kijken. Die daders worden dus ook opgespoord en kunnen rekenen op consequenties”, aldus de KNVB.

Vorig jaar kwam in de slotfase van de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Montenegro een 13-jarige jongen het veld in Eindhoven op. Hij slaagde erin om ongehinderd een selfie te maken met Memphis Depay. Ook na afloop renden supporters over het gras. Normaal gesproken krijgt iedereen die het veld betreedt een boete van 450 euro, maar de KNVB liet nu de leeftijd van de jongen meewegen. Hij moest 100 euro betalen en kreeg te horen dat hij in principe vijf jaar lang niet in een stadion mag komen.