Ten Hag en United goed uit de startblokken na WK-break

Christian Eriksen opende na een klein half uur de score, waarna Marcus Rashford net voor er een uur gespeeld was de wedstrijd besliste. Tyrell Malacia, wisselspeler bij het Nederlands elftal in Qatar, had een basisplaats gekregen van Ten Hag. Dat gold ook bijvoorbeeld voor de Braziliaan Casemiro, de Deen Eriksen en de Portugees Bruno Fernandes. Antony, met Brazilië actief op het WK, viel in bij de ’Mancunians’.

Voor Ten Hag en zijn ploeg is het overigens direct gedaan met de rust. United speelt in het toch niet al te lang meer durende 2022 nog liefst drie (!) wedstrijden en trapt ook het nieuwe jaar af met twee wedstrijden in zes dagen.