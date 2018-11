Directeur Kuip beleeft nachtmerrie: ’Het spijt ons verschrikkelijk’

„Het spijt ons verschrikkelijk, maar we kregen het probleem niet binnen afzienbare tijd opgelost”, zei Van Merwijk, de baas van het Rotterdamse stadion. Al na een minuut spelen vielen alle lampen van de vier grote lichtmasten uit. Technici wisten het probleem weliswaar te lokaliseren, maar niet snel te verhelpen.

„Het zit niet in de externe stroomtoevoer en ook de zekeringen zijn goed”, aldus Van Merwijk. „Het probleem zit ergens in het interne systeem vanuit de regiekamer, waarmee we de lampen aan en uit kunnen zetten. Daar zit een storing. Maandag gaan we samen met specialisten aan de slag om het probleem te verhelpen.”

In het stadion vielen alleen de lichtmasten uit, verder bleef alles het doen. Buiten De Kuip viel ook de verlichting op de parkeerplaats uit. „Alles werkte verder, alleen het belangrijkste voor een avondwedstrijd niet: de lichtmasten. Dat is heel spijtig.”

De stadiondirecteur benadrukt dat het aan de KNVB en de twee betrokken clubs is om een nieuwe datum te vinden voor Feyenoord - VVV. „Wij moeten eerst de problemen oplossen. Tot die tijd kan er sowieso niet gevoetbald worden.”

Kort voor de aftrap hadden de supporters van Feyenoord met tientallen spandoeken nog hun liefde voor De Kuip laten blijken. Een aanzienlijk deel van het ’Legioen’ ziet niets in Feyenoord City, de plannen voor een nieuw stadion op de oever van de Maas. Feyenoord wil graag een nieuwe thuishaven, omdat de in 1937 geopende Kuip verouderd is. „Maar dit probleem heeft niets met achterstallig onderhoud te maken”, benadrukt Van Merwijk.

