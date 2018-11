City na voetbalshow alleen aan kop in Engeland

De ploeg van trainer Pep Guardiola heeft twee punten meer dan Liverpool, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde tegen Arsenal.

Hoedt ongelukkig

Manchester City stond al na achttien minuten met 3-0 voor. Southampton-verdediger Wesley Hoedt hielp City aan de voorsprong, door de bal achter zijn eigen doelman te werken. Via Sergio Agüero en David Silva liep de thuisploeg verder uit.

Uit een strafschop deed Danny Ings wat terug voor Southampton. Raheem Sterling bracht nog voor rust de marge terug op drie en maakte op aangeven van Agüero in de tweede helft de 5-1. Leroy Sané pakte in blessuretijd ook nog zijn doelpunt mee.

Chelsea

Chelsea blijft in het spoor van Manchester City. De ploeg uit Londen won in het eigen Stamford Bridge met 3-1 van Crystal Palace en komt net als Liverpool op 27 punten, maar heeft een beter doelsaldo.

De doelpunten van Chelsea waren allemaal van Spaanse makelij. Alvaro Morata bracht de thuisploeg na een half uur op voorsprong op aangeven van landgenoot Pedro. Na de gelijkmaker van Andros Townsend in de tweede helft, stelde Eden Hazard - net in het veld gekomen - Morata in staat fraai af te ronden voor de 2-0. Pedro zorgde, op aangeven van nog een landgenoot, Marcos Alonso, voor de derde ’Spaanse’ treffer van Chelsea.

Patrick van Aanholt speelde bij Crystal Palace de hele wedstrijd. Jairo Riedewald bleef op de bank.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League