Van Bronckhorst ziet ’persoonlijke schema’ in de war geschopt

„Foutloos gefloten Bas”, zei hij lachend tegen Nijhuis, die de wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo al na een minuut moest stilleggen toen de lichtmasten uitvielen. Omdat het probleem niet snel verholpen kon worden, was Nijhuis gedwongen om na ruim een half uur wachten het duel te staken.

’Dit stond niet op de planning’

„Het publiek is de grootste verliezer”, zei Van Bronckhorst. „De fans waren in groten getale hier naartoe gekomen en moeten nu al weer huiswaarts. Het was een raar moment. Dagenlang werk je toe naar deze wedstrijd en dan gaat na een minuut ineens het licht uit. Dit stond niet op de planning voor vandaag”, aldus Van Bronckhorst, die zo ineens een vrije avond had. „Ook mijn persoonlijke schema komt hierdoor helemaal in de war”, grapte hij. „Het is zoals het is. Het is jammer dat we niet hebben kunnen spelen, vooral voor onze supporters.”

Van Bronckhorst stuurde zijn spelers nog even de donkere Kuip in toen Nijhuis had besloten om de wedstrijd te staken. „Het publiek bedanken we normaal ook en nu zeker. Ze hebben maar een minuut gezien.”

