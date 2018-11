Desisa’s winnende tijd is tweede ooit in New York

De 28-jarige marathonloper finishte in 2.05.59 en was in Central Park in Manhattan net iets sneller dan zijn Ethiopische landgenoot Sharu Kitata.

Desisa eindigde in 2014 als tweede in New York en in 2015 en 2017 als derde. Zijn winnende tijd was de tweede tijd ooit in New York. Alleen de Keniaan Geoffrey Mutai was in 2011 met 2.05.06 sneller.

Vrouwen

Bij de vrouwen liep Mary Keitany voor de vierde keer naar de overwinning. De Keniaanse atlete zegevierde eerder in 2014, 2015 en 2016 en finishte vorig jaar als tweede achter de Amerikaanse Shalane Flanagan. Met 2.22.48, de tweede tijd ooit in New York, was ze ruim drie minuten sneller dan haar landgenote Vivian Cheruiyot.