Tegenvaller Oranjevrouwen in aanloop naar play-offs

De verdediger van FC Barcelona was onlangs weer opgeroepen voor Oranje na een langdurige bovenbeenblessure, maar de afgelopen dagen bleek dat de play-offduels met Zwitserland om een plaats op het WK nog te vroeg komen voor haar. Van der Gragt wordt vervangen door Aniek Nouwen. De verdediger van PSV maakt voor de eerste keer deel uit van de Nederlandse selectie.

Oranje speelt komende vrijdag de thuiswedstrijd tegen Zwitserland in de Galgenwaard in Utrecht. Vier dagen later, op dinsdag 13 november, staat de return op het programma in het LIPO Park in het Zwitserse Schaffhausen.

De winnaar van het cruciale tweeluik plaatst zich voor het wereldkampioenschap van komend jaar in Frankrijk.