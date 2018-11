Anderlecht heeft alle moeite met laagvlieger

Voor de club uit Brussel kwamen Nany Dimata en Adrien Trebel tot scoren. Anderlecht moest in de 73e minuut verder met tien man, na de tweede gele kaart voor Antonio Milic, in een tijdsbestek van amper acht minuten. De bezoekers wisten de broze voorsprong van 1-0 daarna in ondertal toch nog uit te bouwen. In de laatste minuut werd bij de thuisploeg ook Maximiliano Caufriez uit het veld gestuurd. Daarna scoorde Bubacarr Sanneh nog in eigen doel.

De topper tussen koploper Racing Genk en runner-up Club Brugge leverde zaterdag geen winnaar op. Het duel in Genk eindigde in 1-1. Daardoor bleef het verschil tussen de twee titelkandidaten drie punten. Nummer 4 Anderlecht staat op zeven punten van Genk.