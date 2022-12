Premium Het beste van De Telegraaf

Ron ’Beton’: ’Laat hem niet dribbelen’ Vlaar had Messi in 2014 in zijn broekzak en heeft tip om hem af te stoppen

Door Mike Verweij

Lionel Messi krijgt een tackle van Ron Vlaar te verwerken, tijdens de halve finale op het WK van 2014. Ⓒ Getty Images

DOHA - De verdedigers van Oranje die vrijdag worden belast met de bewaking van Lionel Messi, doen er verstandig aan een belletje te plegen met Ron Vlaar (37). Ron Beton haalde in de halve finale van het WK in 2014 de angel uit de Argentijnse ploeg (0-0). Alleen miste hij in de noodzakelijke strafschoppenreeks, waardoor Oranje de finale misliep.