Benutte penalty Dost helpt mee aan winst Sporting

De ploeg van Bas Dost heeft door de overwinning op het eiland São Miguel met 2-1 nu twee punten minder dan Porto. Dost maakte voor Sporting in de tweede helft uit een strafschop de gelijkmaker. Zé Manuel had de thuisploeg na een half uur op voorsprong gebracht. Marcos Acuña zorgde ervoor dat de ploeg uit Lissabon alsnog met drie punten terug in het vliegtuig kon.

Luc Castaignos bleef bij de club uit Lissabon de hele wedstrijd op de bank. Interim-coach Tiago Fernandes nam de honneurs waar bij de bezoekers, waar trainer José Peseiro afgelopen week moest vertrekken na het verloren bekerduel met Estoril.