Van Barneveld keihard onderuit tegen Wade

De Hagenaar ging met liefst 11-2 onderuit tegen The Machine, die later zondagavond de eindstrijd in een ware thriller (11-10) won van Michael Smith.

Van Barneveld (die in de kwartfinale nog had afgerekend met Michael van Gerwen) won de eerste leg nog wel, maar werd door Wade (die ook zijn eigen eerste leg won) in de derde leg direct gebroken. En die tegenvaller kwam Barney in het vervolg van de wedstrijd helemaal niet meer te boven. Wade won in totaal liefst acht (!) legs op rij, voordat Van Barneveld kort voor de tweede pauze weer iets terug kon doen en zijn achterstand ’terugbracht’ tot 8-2.

De Nederlander zat in de eerste tien legs niet eens zover achter Wade qua gemiddelde (96.4 tegenover 100.5), maar slaagde er na de tweede pauze niet meer in om een wederopstanding in gang te zetten. Wade brak Van Barneveld meteen in de elfde leg weer, en won uiteindelijk met 11-2.