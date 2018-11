Van der Vaart zet per direct punt achter carrière

De 35-jarige linkspoot had al besloten dat dit zijn laatste seizoen zou zijn in het betaalde voetbal, maar deze nog jonge jaargang stond tot nu toe met name in het teken van revalideren, even fit zijn en daarna weer terugkerende blessures. Het steekt hem dat hij zodoende niet voldoende in staat is bij te dragen aan de prestaties van zijn team. Het besluit valt hem zwaar, maar stoppen is voor hem de juiste beslissing, zegt hij.

Warme gevoelens

Tot het laatste moment heeft hij plezier in het voetbalvak gehouden. „Ik moet nu gewoon stoppen. Ik ben hier niet om te revalideren, maar om te voetballen. Het plezier raakt er anders wel af en dat wil ik voor zijn. Ik had voetballend opa willen worden, maar dat zit er helaas niet in. Ik kan op dit moment alleen maar dankbaar zijn voor alle jaren die ik mocht voetballen. Al die spelers, staf en fans, van de ArenA, het Volksparkstadion, White Hart Lane tot en met het Bernabeu, ik hou er enkel maar warme gevoelens aan over. Het was een geweldige tijd.”

Rafael van der Vaart als speler van Tottenham Hotspur, passend voordat Alexandre Song van Arsenal kan ingrijpen. Ⓒ EPA

’Nooit durven dromen’

Van der Vaart zegt terug te kijken op een prachtige carrière, die 25 jaar geleden vorm kreeg toen hij op 10-jarige leeftijd werd opgenomen in de Ajax jeugd. Terugkijkend zegt hij daarover: „Ik heb prijzen mogen winnen en om kampioenschappen gespeeld, zowel met mijn clubs, het Nederlands elftal als individueel. Ik heb in al die jaren met en tegen zoveel geweldige spelers mogen voetballen in de mooiste stadions. Ik had dat vroeger als kleine jongen nooit durven dromen.”

Rafael van der Vaart debuteerde in het jaar 2000 voor Ajax. Ⓒ Hollandse Hoogte

De Heemskerker kwam na Ajax (waar hij debuteerde in het betaalde voetbal) uit voor Hamburger SV, Real Madrid, Tottenham Hotspur, opnieuw HSV, Real Betis, FC Midtjylland en Esbjerg fB. Met Ajax werd de middenvelder twee keer landskampioen.

Vijf eindtoernooien met Oranje

Onder Louis van Gaal debuteerde Van der Vaart op 18-jarige leeftijd voor het Nederlands elftal, waarvoor hij uiteindelijk tot 109 interlands zou komen. Recent werd Van der Vaart, samen met Dirk Kuyt, uitgezwaaid en geëerd rond de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Duitsland. Met het Nederlands elftal speelde hij drie EK’s (2004, 2008 en 2012) en twee WK’s (2006 en 2010). Na het uitvallen van Giovanni van Bronckhorst beëindigde Van der Vaart de verloren WK-finale in 2010 tegen Spanje als aanvoerder.

Rafael van der Vaart kan niet verhinderen dat Andres Iniesta de WK-finale van 2010 beslist. Ⓒ De Telegraaf