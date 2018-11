Strootman met Marseille kansloos bij Montpellier

Alle doelpunten in de Zuid-Franse stad vielen in de tweede helft. Gaëtan Laborde zorgde voor de openingstreffer en voor de 2-0. Door het doelpunt van Paul Lanse in de 70e minuut kwam de eindstand op 3-0. Strootman werd kort daarop gewisseld.

Montpellier is door de zege geklommen naar de tweede plek in de Franse competitie. De club heeft net als Lille 25 punten, elf minder dan PSG dat nog altijd zonder puntenverlies is en vrijdag met 2-1 van Lille won. Olympique Marseille blijft zesde met negentien punten.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Ligue 1.