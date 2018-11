Koster: ’PSV wordt kampioen’

Beide ploegen steken ver boven alle andere Eredivisie-clubs uit, is de mening van Koster. „Lukt het ze als team misschien een keer niet het verschil te maken, dan hebben beide clubs de individuele klasse in huis om wedstrijden alsnog te beslissen. Ik vind PSV als team wat stabieler dan Ajax, maar qua spelers is Ajax wat klasserijker dan PSV.”

Waarom PSV en niet Ajax?

Koster: „Simpel, omdat PSV vijf punten voor staat en dat verschil in deze competitie te groot is om nog goed te maken door Ajax. Beiden gaan onderweg nauwelijks tot geen punten verspelen. Alleen onderling en misschien bij Feyenoord.”

Dit zou betekenen dat het puntenverlies van Ajax in de openingswedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1) - met vier invallers - weleens heel duur kan uitpakken.

„Ja, als ik het zo beschouw zeker.”

Verrassingen sluit je uit?

„Met mijn Ajax-achtergrond en die van mijn assistent Gery Vink dachten wij dat Ajax kwetsbaar zou zijn als je ze vastzet en achterin één op één speelt, met drie verdedigers dus. Niet dus. Na 22 minuten stonden we 2-0 achter en heb ik er een vierde verdediger bijgezet om de schade te beperken. Dat Ajax daarna niet meer scoorde, zegt me niets. Je kan hier zoals FC Emmen met elf man voor de pot liggen en dan verlies je ook met 5-0. PSV en Ajax bepalen hoe hoog hun overwinning uitvalt.”

