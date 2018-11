Ajax heropent jacht op Magallan

Lisandro Magallan (l.) Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Ajax heeft de jacht op Lisandro Magallan (25) heropend. De Argentijnse verdediger speelt komend weekeinde met zijn club Boca Juniors de beladen finale om de Copa Libertadores tegen River Plate en zou in januari de overstap naar Amsterdam moeten maken. Beide clubs zijn elkaar afgelopen week genaderd over de transfersom, die door bonussen in totaal circa negen miljoen euro bedraagt.