Schulting pakt ook goud op 1000 meter in Calgary

De olympisch kampioene op de 1000 meter pakte op diezelfde afstand bij de eerste wereldbeker van dit seizoen in Calgary zondag eveneens een gouden medaille. Een dag eerder was ze ook al de beste op de 1500 meter.

Landgenote Lara van Ruijven veroverde haar eerste individuele gouden plak ooit tijdens een wereldbeker. Dat was op de 500 meter, een afstand die dit weekeinde twee keer verreden werd in de Canadese stad. „Ik lag vooraan en ik deed er alles aan om daar te blijven”, zei ze na haar zege nog buiten adem. „Dit is ongelofelijk, ik kan het niet geloven.”

Lara van Ruijven op archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zaterdag was Yara van Kerkhof al goed voor zilver op de halve kilometer, waarop ze begin dit jaar tijdens de Winterspelen in Zuid-Korea eveneens een zilveren plak veroverde.