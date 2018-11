Milan grijpt winst na rood Nuytinck

Nuytinck verving zes minuten voor tijd zijn landgenoot Hidde ter Avest. In de 95e minuut moest hij echter weer met rood van het veld na een overtreding op Samu Castillejo. In de resterende twee minuten bezorgde verdediger Alessio Romagnoli Milan alsnog de winst. Afgelopen woensdag had hij dat ook al gedaan in het duel met Genoa.

Milan is dankzij drie zeges op rij opgeklommen naar de vierde positie. De ploeg van Gennaro Gattuso heeft 21 punten, tien minder dan koploper Juventus.

