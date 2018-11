Financiële beloning voor Matthijs de Ligt

„Ik heb heel goede gesprekken met Ajax gevoerd en we zijn op de goede weg om mijn contract op te waarderen”, zegt de Oranje-international in de aanloop naar het Champions League-duel met Benfica in Lissabon.

Signaal

De Ligts zaakwaarnemer Barry Hulshoff kondigde eerder al aan met Ajax in gesprek te willen om het salaris van de steunpilaar flink op te vijzelen. „Een opwaardering houdt in dat je er geld bij krijgt. Het is een signaal van Ajax naar mij toe. De relatie is goed”, bevestigt De Ligt, die inhoudelijk niet op de gesprekken wil ingaan.

De verdediger zou een fikse verhoging tegemoet kunnen zien; de contractduur blijft in principe hetzelfde. „De intentie is om alleen op te waarderen. Maar dat is nog niet helemaal zeker”, aldus de centrale verdediger.