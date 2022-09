Premium Het beste van De Telegraaf

WK WIELRENNEN ’Het was de hele dag overleven’ Spoedplan Annemiek van Vleuten levert bizarre wereldtitel op

AMSTERDAM - Vanuit het ziekenhuis belde Annemiek van Vleuten woensdag na haar val op de mixed relay direct trainer Louis Delahaije, in de veronderstelling dat haar gouden WK-droom uiteen was gespat. „Het was toen voor haar een feit dat ze kansloos was voor de wereldtitel, of überhaupt kon starten”, memoreert Delahaije. „Ik heb gezegd dat ze in stappen moest bekijken hoe het zou gaan.” Een paar dagen later stond Van Vleuten met een breuk in haar elleboog voor de tweede keer na een WK-wegrace te stralen in de regenboogtrui.