Column Ton Boot: Het kan verkeren

Het was wél de aanleiding voor de Nederlandse sportpers om uitgebreid stil te staan bij de teloorgang van Nederlandse trainers bij buitenlandse topclubs. Zeker nu ook Fred Rutten vrijwillig vertrokken is bij het matig presterende Israëlische Maccabi Haifa.

Er was een tijd, dat de Nederlandse voetbaltrainer zeer gewild was in het buitenland. Nogal arrogant werd er toen van de Nederlandse voetbalcoach als exportproduct gesproken. Nu de neergang zich heeft ingezet, praat men bagatelliserend over een tijdelijk dipje. PSV-coach Marc van Bommel en Gerard Marsman (directeur Coaches Betaald Voetbal) hebben het zonder verdere uitleg over een normale golfbeweging, de goede tijden komen vanzelf weer terug. Waarom eigenlijk?

Merkwaardigerwijs speelt de kwaliteit van de coach hier nauwelijks een rol. De belangrijkste indicator is het internationale succes - club of nationaal elftal - van het betreffende land. Ons land heeft op clubniveau de laatste jaren niets in de Champions League gepresteerd en Oranje miste de eindronden van het laatste wereldkampioenschap en Europees kampioenschap.

Bovendien faalden bekende coaches zoals Frank de Boer, Peter Bosz, Phillip Cocu en Fred Rutten om wat voor een reden dan ook in het buitenland.

Het goede nieuws is echter dat er een hele lichting goede tot uitmuntende jeugdige voetballers aankomt. Ook loopt er, en dat is bijzonder, een groot aantal zeer creatieve spelers tussen (o.a. Memphis Depay, Justin Kluivert, Steven Bergwijn, Frenkie de Jong).

De clubs profiteren hier maar gedeeltelijk van omdat vrijwel alle talenten op zeer jeugdige leeftijd naar het buitenland vertrekken. In elk geval spelen veel talenten dit seizoen nog in Nederland, waardoor PSV en Ajax sinds jaren weer in de poulefase van de Champions League acteren.

Oranje krijgt echter het maximale rendement van de nieuwe lichting, die ook steeds beter zal worden. Coach Ronald Koeman kan hiervan in theorie acht jaar (twee cycli van vier jaar) profiteren. Het ’Goudhaantje’ is precies op tijd bondscoach geworden, maar het meest gelukkig moet Ronald zijn met het feit dat hij in 2014 door toenmalig directeur van de sectie Betaald Voetbal Bert van Oostveen te licht werd bevonden voor het bondscoachschap…

Oranje zal sowieso op termijn bij de beste tien landen van de wereld behoren. Nederlandse trainers zullen dan wel weer bij internationaal aansprekende clubs of nationale teams aan de slag komen. In wezen komt dat dus door het expliciete besef van het belang van de jeugdopleiding bij de clubs.

Voorlopig is de ten onrechte verguisde Guus Hiddink bij het Chinese Olympische elftal een van de weinigen, die de Nederlandse eer hoog houdt.