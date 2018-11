Hendrix loert op kansje tegen Spurs

Aan vertrouwen geen gebrek bij de koploper in de Eredivisie, met elf competitiezeges op zak. In Londen wacht echter een tegenstander van een heel ander kaliber, op een veel groter podium en in een duel met heel andere verhoudingen dan tijdens de moeizame 1-0 tegen Vitesse.

Want normaal gesproken vertoont de Champions League-ontmoeting met de Spurs voor PSV meer verschillen dan gelijkenissen met de wedstrijd tegen Vitesse. In plaats van het eenrichtingsverkeer tegen de lang met tien man spelende Arnhemmers zal het op Wembley toch vooral PSV zijn dat op de ruimtes in de tegenaanval loert en de rijen achterin gesloten zal willen houden.

Bekijk ook: Wembley biedt kans voor PSV

Met het gelukkige gelijkspel (2-2) tegen de Engelse grootmacht in Eindhoven in het achterhoofd – PSV werd toen op het middenveld overklast – zal trainer Mark van Bommel de nodige wijzigingen in zijn tactiek overwegen. Niet dat de coach zijn hele strijdwijze omgooit, maar het is logisch dat hij de nodige accenten gaat verleggen. Zoals PSV in de thuiswedstrijd tegen Tottenham ook al deed in de tweede helft, toen onder anderen Luuk de Jong zich meer liet terugzakken.

„Er zijn genoeg punten van de afgelopen weken die we meenemen naar dinsdag (morgen, red.)”, weet PSV-middenvelder Jorrit Hendrix, die vandaag met zijn teamgenoten in het vliegtuig richting Luton Airport stapt.

’Ga onze geheimen niet prijsgeven’

„Gezien de vorige wedstrijd zou je kunnen zeggen dat het spelbeeld voor ons misschien andersom is in vergelijking met het duel met Vitesse. Maar elke wedstrijd is anders. Of we gedurfder moeten spelen? Ja, misschien wel. Ik ga onze geheimen nog niet prijsgeven natuurlijk. Dat is een verrassing voor dinsdag.”