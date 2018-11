Seuntjes: ’Irritant dat ik meestal de pineut ben’

De trainer van AZ is zelden zo enthousiast over een speler als nu over Seuntjens. „Ik ben echt fan van hem, dus ik moet oppassen dat ik niet ga overdrijven. Die jongen kan echt verschrikkelijk goed voetballen. En hij is zo slim. Hij denkt al als een trainer, zeg ik vaak. Als coach ben je op zoek naar verlengstukken in het veld en daar is Mats zeker een voorbeeld van. Hij zegt altijd de juiste dingen, bijvoorbeeld tegen jonge spelers. En hij durft ze op hun plek te zetten als dat nodig is.”

Xavi

Als je Van den Brom zo hoort praten, zou je denken dat hij het over een speler als Xavi heeft. Maar nee, het gaat nog steeds over Seuntjens. Een 26-jarige voetballer die medio 2016 zijn jeugdliefde NAC Breda inruilde voor een avontuur bij AZ. En bij laatstgenoemde club verschijnt hij lang niet altijd aan de aftrap.

Na drie competitienederlagen op rij kreeg Seuntjens vorige week tegen VVV-Venlo eindelijk weer eens een kans in de basis. Dankzij zijn goede optreden in die wedstrijd mocht hij het tegen De Graafschap opnieuw proberen. Een kwartier voor tijd maakte hij middels een afstandsschot het o zo belangrijke doelpunt voor AZ, dat grote moeite had om een gaatje te vinden in de verdedigende muur van de Superboeren.

Pineut

„Het is wel irritant dat ik meestal de pineut ben zodra het wat minder gaat”, bekent Seuntjens zelf. „Maar uiteindelijk zegt iedereen over zichzelf dat hij in de basis thuishoort. Ik moet de trainer gewoon geen kans meer gunnen om mij eruit te halen.”

Waarom speelt hij dan niet vaker? Van den Brom legt uit: „De reden daarachter is Mats Seuntjens zelf. Als het bij hem even niet gaat, dan krijgt de teleurstelling vaak de overhand en dat gaat ten koste van zijn spel. Uiteindelijk moet hij het licht gaan zien. Dat hoop ik echt. Dat hij vaker kan laten zien dat hij zo ontzettend goed kan voetballen.”