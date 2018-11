Wembley biedt kans voor PSV

De spelers van Tottenham Hotspur lijken zich (nog) niet comfortabel te voelen op Wembley. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino maakt vooral indruk op vreemde bodem. Ⓒ REUTERS

LONDEN - De spelers van PSV krijgen morgen in Londen tegen Tottenham Hotspur een primeur. De landskampioen is de eerste Nederlandse club in de historie die een reguliere Europa Cup-wedstrijd op het heilige Wembley gaat spelen, na de Europa Cup 1-finale van Ajax tegen Panathinaikos in 1971. Het in 2007 nieuw geopende nationale stadion biedt plaats aan 90.000 toeschouwers, maar is een blok aan het been van The Spurs.