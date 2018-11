Mayweather op oudejaarsavond terug in de ring

Maandag onthulde de 41-jarige Amerikaan dat hij daarvoor een contract heeft getekend met de Mixed Martial Arts-organisatie RIZIN Fighting Federation uit Japan.

Mayweather is ongeslagen in vijftig profduels en won titels in vijf verschillende gewichtsklassen. Hij heeft nog nooit gevochten in de MMA. De regels van het gevecht met de twintigjarige Japanner Nasukawa moeten nog worden bepaald. ,,Maar daar komen we samen wel uit'', aldus Mayweather. ,,Ik kan een beetje worstelen en ik kan nog steeds aardig boksen. Ik kan eigenlijk alles als ik me daar mentaal op instel.''

Het is voor het eerst dat Mayweather buiten de eigen landsgrenzen de ring in stapt. ,,Ik wil de mensen entertainen en het is goed om ook eens in een ander deel van de wereld te komen. Ik wil mijn kwaliteiten ook buiten de VS laten zien, dat maakt dit tot een speciaal gevecht.''

'Money', zoals de bijnaam van de bijzonder gefortuneerde Mayweather luidt, was eigenlijk al een tijdje met pensioen. Toch keerde hij vorig jaar terug in de ring, voor een lucratief boksgevecht met de Ierse kooivechter Conor McGregor. Hij hield daar een slordig 240 miljoen euro aan over. De Amerikaan heeft in zijn carrière al meer dan een miljard verdiend met zijn sport. Na zijn zege op McGregor riep Mayweather dat hij nu echt klaar is met boksen. De mogelijkheid om weer wat extra geld te verdienen, zorgt er echter voor dat hij zijn pensioen opnieuw opschort.

Mayweather werd afgelopen maand ook al uitgedaagd door de Russische kooivechter Chabib Noermagomedov, die kort daarvoor in een veelbesproken gevecht had gewonnen van McGregor.